Aline Carla ao lado do marido, também policial militar, Phelipe Azevedo (Reprodução/Instagram de Phelipe Azevedo e Arquivo Pessoal/Capitão Guilherme Neves)\nAs homenagens para Aline Carla Borges Pereira, policial militar que morreu no dia do aniversário de 37 anos, vítima de câncer, são muitas. Phelipe Azevedo, marido da militar, se declarou nas redes sociais para a esposa. Segundo ele, Aline foi sua rocha e porto seguro, e ele tinha medo de que este momento chegasse. Phelipe também é policial, membro do 10° Batalhão da Polícia Militar do Tocantins (PMTO).\nVocê foi minha rocha, meu Porto Seguro! Não era sempre que eu conseguia lidar com essa situação, eu tinha medo que esse momento chegasse”, escreveu.\nAline Carla lutava contra o câncer desde 2022 e morreu no último domingo (14) no Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília (DF). Ela era cabo e atuava na 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (34ª CIPM), em Alexânia, no Entorno do DF.