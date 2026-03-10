A empresária Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, de 59 anos, que faleceu no último domingo (8) após realizar procedimento estético, precisou voltar três vezes ao local após o ocorrido devido à reações inesperadas. O procedimento foi realizado em 10 de fevereiro, em uma clínica no Setor Marista, em Goiânia.\nAo POPULAR, o Instituto de Longevidade enviou uma nota lamentando a morte da paciente e afirmou que ela passou por dois procedimentos estéticos, sendo correção glútea com PMMA e subcisão para correção estética de celulite. Nesse último houve intercorrência "caracterizada por processo infeccioso e hemorrágico".\n"A paciente recebeu assistência médica adequada, sendo prescritos antibióticos e o medicamento Transamin, conforme a conduta adotada pela Dra. Eline Corrêa. Entretanto, em razão das condições pré-existentes de saúde da paciente, incluindo diabetes mellitus, hipertensão arterial e terapia de reposição hormonal, o medicamento não apresentou o efeito esperado, resultando na formação de coágulos, embolia e, consequentemente, infarto. Ressalta-se que a conduta da médica em questão, Dra. Eline Corrêa, está sendo analisada internamente pela clínica". (Confira a íntegra da nota ao final da matéria).