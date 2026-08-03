-VÍDEO: Marido é preso enquanto lavava roupas sujas de sangue após matar a mulher (1.3440604)\nUm homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, Maria Rosilene Silva Santos, de 34 anos, neste domingo (2), em Jataí, no sudoeste de Goiás. Conforme informou a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os policiais encontraram uma máquina de lavar roupas em funcionamento. O suspeito afirmou disse que se tratavam das roupas que ele e a vítima usavam na noite anterior.\nComo a identidade do suspeito não foi divulgada, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nConforme informou a Polícia Militar (PM) à reportagem, o suspeito foi detido e encaminhado ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Jataí, unidade da Polícia Civil responsável pela investigação do caso. De acordo com a PC, ele foi autuado por feminicídio consumado após confessar que enforcou a vítima durante uma discussão.