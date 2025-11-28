-VÍDEO HOMEM AGRIDE ESPOSA GRÁVIDA (1.3343128)\nUm homem, de 26 anos, foi preso suspeito de espancar a própria esposa, grávida de 8 meses, em Serranópolis, região sudoeste do estado. A vítima, uma mulher de 32 anos, teria sido agredida por dois dias seguidos com socos na face e na barriga, e esganada até ficar inconsciente, além de receber xingamentos e ameaças de morte. A mulher buscou atendimento médico e acionou uma delegacia local após os episódios, na última quarta-feira (26).\nO nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização da reportagem.\nCantor é condenado por espancar parceira de dupla sertaneja\nNormas priorizam crianças em situação vulnerável na rede municipal de Goiânia\n71% de agressões a mulheres têm testemunhas, revela pesquisa