Viviane Alves Gomes, 39 anos, foi morta pelo marido dentro de casa, em Itumbiara (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa e fingir que um terceiro havia invadido a casa e disparado contra ela, em Itumbiara, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito chegou a retornar ao local do crime para sustentar a versão falsa aos policiais. Segundo apuração da TV Anhanguera, a vítima foi identificada como Viviane Alves Gomes, de 39 anos.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (30). Ao POPULAR, o delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, explicou que o marido afirmou que um homem havia entrado na casa e atirado no rosto da mulher. No entanto, o depoimento de uma testemunha desmentiu a versão dele.