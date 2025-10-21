-ACIDENTE_PROFESSOR_JAMIL_TRES_MORTOS (1.3326220)\nAs três pessoas que morreram em um acidente entre uma ambulância e um carro na BR-153 na manhã desta segunda-feira (20), eram da mesma família. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CMBGO), o marido, de 78 anos, a esposa, de 75, e o filho, de 54, morreram no local do acidente. Três pessoas que estavam na ambulância ficaram feridas. O motorista foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), e os outros dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Morrinhos.\nO POPULAR pediu informações sobre o estado de saúde dos pacientes ao Hospital Municipal de Morrinhos, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. Como o nome do motorista da ambulância não foi divulgado, a reportagem não conseguiu apurar o estado de saúde dele.