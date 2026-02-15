Um homem de 46 anos, identificado como Pedro da Costa Queiroz, matou à tiros a ex-mulher, Elieser Teodoro da Silva, de 39, e se matou em seguida, na tarde deste sábado (14), em Itumbiara, no sul de Goiás, segundo a Polícia Civil.\nO crime aconteceu no setor Santa Rita. De acordo com a PC, a mulher tinha uma medida protetiva contra Pedro concedida pela Justiça no dia 6 de fevereiro, após denunciá-lo por ameaça e dano. Apesar da decisão judicial, os dois continuavam vivendo na mesma residência.\nMulher é presa ao receber remédio abortivo pelos Correios em Itumbiara, diz Polícia Civil\nSecretário da Prefeitura de Itumbiara que matou filho cometeu violência vicária, diz defensoria pública\nSuspeito de atirar em grávida que perdeu bebê em Itumbiara já tinha passagem por tentativa de homicídio, diz polícia