-POP_AdvogadaJatai_171125 (1.3337794)\nMilson Severino, marido da advogada Laira Susi Fernandes Pinho, de 37 anos, se declarou para a esposa nas redes sociais: "Nunca pensei que ia fazer uma postagem dessa. Já estou sentindo tanto a sua falta. Como foi pouco tempo, mas como foi bom estar com você!", declarou.\nA advogada especialista em direito civil e imobiliário lutou contra um câncer durante 11 anos, mas não resistiu. Sua morte deixou familiares e amigos abalados.\nLaira morreu no último sábado (15) e foi enterrada no domingo (16), no Memorial Municipal de Jataí.\nNas redes sociais, seu marido publicou uma homenagem lamentando a morte da companheira: “Foi tão pouco mas foi tão muito! Com pesar, nos unimos em luto pela partida de Laira Susi, que nos deixou no último dia 15 de novembro. Em luto, honramos a memória de uma mulher que viveu intensamente, deixou carinho por onde passou e espalhou amor e apoio em cada gesto. Que sua luz permaneça!”.