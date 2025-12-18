(Reprodução / Instagram Ruscaia Rodrigues)\nO marido de Ruscaia Rodrigues, mulher que morreu após a caminhonete em que estava capotar na GO-060, em Diorama, região oeste de Goiás, usou as redes sociais para se despedir da companheira. No texto publicado, Wanderson Pezao diz que está sem saber o que fazer com a morte da esposa. Ruscaia morreu na manhã desta quarta-feira (17) aos 30 anos.\nQue Deus te receba de braços abertos. Tô sem chão, sem saber o que fazer agora sem você. Te amo muito meu amor. Nunca vou esquecer a mulher incrível que você era, amorosa, companheira, só queria o bem das pessoas. Te amarei pra sempre”, escreveu o marido.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Elas foram socorridas e levadas por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá.