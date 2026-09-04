Quem olhar para o céu de Goiás na madrugada deste domingo (6) poderá observar a Lua e o planeta Marte aparentemente próximos. O fenômeno poderá ser visto a olho nu no estado e deve chamar a atenção pela possibilidade de identificar o planeta, conhecido por sua tonalidade avermelhada, próximo ao satélite natural da Terra.\nA recomendação é procurar uma área com boa visibilidade do horizonte e olhar para a direção leste, região onde o Sol nasce. Segundo o astrônomo Ary Martins, em entrevista ao O POPULAR, Marte poderá ser identificado pela coloração entre o laranja e o vermelho e por apresentar pouca cintilação em comparação às estrelas.\nA observação poderá ser feita sem equipamentos especiais. Para Pedro Augusto, estudante de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás (UFG) e astrofotógrafo, no entanto, a distância aparente entre os dois astros será maior do que em outras conjunções recentes.