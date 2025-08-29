Chuva registrada em Jataí na noite desta quinta-feira (28) (Reprodução/TV Anhanguera)\nA passagem de uma massa de ar frio de Mato Grosso do Sul até o Sudeste do Brasil vai favorecer a formação de áreas de instabilidade e pancadas de chuvas em Goiás, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso as regiões sudoeste e sul goiano podem ser atingidas.\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, ao se deslocar essa massa de ar frio se encontrar com o ambiente quente pode gerar as chuvas. Segundo, Amorim pode chover nas regiões sudoeste e sul neste final de semana, mas de forma fraca e esparsa.\nApesar do registro de chuvas em algumas cidades goianas nesta quinta-feira (28), ainda segue valendo o alerta do Inmet para baixa umidade do ar em todo o estado de Goiás, especialmente, nas regiões oeste, norte, leste e central.