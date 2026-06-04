O perdão judicial concedido à professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, assassinado aos 4 anos, revoltou o pai da criança, Leniel Borel, no final do julgamento do caso. "Mataram o meu filho pela terceira vez", ele disse na madrugada desta quinta-feira (4). "O Henry representa as milhares de crianças que são vítimas todos os dias". O vereador criticou duramente afirmação da juíza Elizabeth Machado Louro, titular do 2º Tribunal do Júri do Rio, sobre agressões sofridas por Monique no cárcere e o "massacre nas redes sociais". Para a magistrada, a mãe do menino foi alvo de uma perseguição implacável contra a sua honra.\nAo aplicar o perdão judicial, Louro disse que Monique já sofreu um castigo severo o suficiente e criticou a reação desproporcional da sociedade, chamando-a de discriminatória e fruto de uma cultura que exige que a mulher seja uma "mãe perfeita". Para Leniel, decisões como essa abrem precedentes para que outras mães possam matar seus filhos ou permitir que eles sejam mortos.