Médicos que atuam no Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC) reclamam de atrasos no pagamento de salários e falta de insumos na unidade. Segundo os profissionais, o salário de dezembro, que deveria ter sido pago em janeiro, foi quitado com atraso. Eles também apontam a escassez de medicamentos, fórmula infantil e materiais necessários para a realização de fototerapia.\nEm 2023 e 2024, ainda sob a gestão municipal anterior, a unidade enfrentou sucessivas crises e chegou a ter atendimentos interrompidos. Na atual gestão, do prefeito Sandro Mabel (UB), a administração foi transferida da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) para o Hospital Beneficente São José de Herculândia (HBSJH).\nEm nota, o HBSJH negou a falta de insumos e esclareceu que havia um pagamento em atraso, de responsabilidade da organização social, referente aos médicos, cuja quitação estava prevista para segunda-feira (23). De acordo com profissionais ouvidos pela reportagem, o valor foi pago.