Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiânia, oferecerá várias vacinas, inclusive contra a bronquiolite (Divulgação/ Hospital e maternidade Dona Iris)\nO Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), na Vila Redenção, região sul de Goiânia, fará um mutirão de vacinação destinado à imunização de gestantes, crianças e adultos. O evento acontece na próxima quarta-feira (10), a partir das 8h, na entrada lateral da maternidade.\nAo POPULAR, a coordenadora de enfermagem do HMDI, Maressa Fernandes, informou que serão ofertadas vacinas para toda a população, mas o público-alvo são as grávidas, que poderão ser imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite e pneumonia em bebês de até 2 anos.\nAs mães devem aproveitar o mutirão de vacinação do HMDI. É uma chance rápida, segura e gratuita de proteger o bebê ainda na barriga contra quadros graves de bronquiolite e pneumonia causados pelo VSR. No mesmo lugar, em um único dia, elas contam com equipe preparada, orientação profissional e a garantia de estarem fazendo uma das principais formas de prevenção para os primeiros meses de vida do bebê".