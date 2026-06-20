Às 10h15 desta sexta-feira, o sudanês Mohamedelmahdi Ahmed Altaher Ahmed, de 28 anos, registrava a primeira filha, Sayda Mohamedelmahdi, em um cartório de Goiânia. Ela nasceu na quarta-feira (17), às 11h05, no Hospital e Maternidade Dona Iris (HDMI), em um parto cesáreo da sudanesa Rogia Abdelrahim Eldirdiri Maki, de 27 anos. Desde setembro do ano passado, 165 bebês filhos de estrangeiros nasceram na unidade.\nOs recém-nascidos registrados no período são filhos de pessoas naturais de 23 países. A maior comunidade é a venezuelana, responsável por 55 nascimentos, seguida pela cubana, com 44. Bolívia (11), Haiti (10), Colômbia e Portugal (8 cada) completam o grupo dos países com maior número de registros. Também há nascimentos de filhos de imigrantes da Guiana (6), Angola (4), Argentina, Nigéria e de naturalizados brasileiros (2 cada), além de representantes de outros países da América Latina, Europa, Ásia e África.