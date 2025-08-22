Procedimentos que dependem de anestesia, como partos normais, cesarianas e curetagem, estão suspensos na Maternidade Nascer Cidadão (MNC), situada no setor Jardim Curitiba 3, na região noroeste de Goiânia, desde a noite desta quarta-feira (20), após paralisação anunciada dos serviços prestados pelos profissionais da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Goiás (Coopanest-GO). A justificativa é de que não houve repasse nem acordo com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), responsável pela gestão da unidade de saúde, e há uma dívida acumulada em R$ 1,35 milhões desde novembro passado.\nA interrupção dos atendimentos foi anunciada pela Coopanest na manhã desta quinta-feira (21), em comunicado à imprensa que alega que “a Fundahc foi formalmente e antecipadamente notificada da interrupção do atendimento que deveria acontecer no dia 15 de agosto”. “Porém, diante da expectativa de regularização, a cooperativa adiou essa data. Mas agora, com a inexistência de qualquer proposta para negociação da dívida pendente, os atendimentos serão interrompidos”, complementa a nota.