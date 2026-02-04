Seis dias após intensificação do serviço de roçagem em Goiânia, a retirada do mato alto na cidade tem avançado rapidamente, mas muitas ruas ainda estão com o mato alto. A situação foi observada pelo POPULAR na Avenida Couto Magalhães, no Setor Bela Vila; nas avenidas Leopoldo de Bulhões e 3ª Radial, no Setor Pedro Ludovico; e nas avenidas Canaã e Bruxelas, no Jardim Novo Mundo. Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e de uma empresa contratada emergencialmente atuam em força-tarefa para a retirada do matagal em áreas públicas.\nA intensificação do serviço de zeladoria foi iniciada pela Prefeitura na última quinta-feira (29), partindo da região do Setor Cidade Jardim e com previsão de atender toda a cidade em até 30 dias na primeira etapa, com o serviço sendo realizado em todos os períodos do dia. São mais de 500 trabalhadores, com tratores, roçadeiras e equipamentos de grande porte, participando da força-tarefa. Com o reforço, a Comurg aponta que será possível fazer a roçagem em um intervalo de 15 dias, com todas as regiões recebendo o serviço ao menos duas vezes mensais durante os próximos três meses, no período chuvoso.