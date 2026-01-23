Desde novembro do ano passado, nenhum funcionário da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) aparece na Praça Engenheiro Eurico Viana, localizada na Avenida República do Líbano com a Rua 2, no Setor Oeste. O mato alto no local já esconde os bancos instalados no espaço público para a contemplação e descanso, impedindo o uso da estrutura. O mesmo ocorre ao longo da Avenida República do Líbano, no canteiro central, o que dificulta pedestres na travessia da pista e motoristas na visualização. A falta de roçagem na capital ocorre pela indisponibilidade de maquinários e também de profissionais, desde a demissão de 668 funcionários da companhia.\nO POPULAR percorreu ao menos dez bairros de Goiânia e verificou a presença dos matagais em praças diversas em todos eles. Há diferenças até mesmo em espaços próximos, como na Praça Mestre Maria Henriqueta Peclat, na Rua 5 do Setor Oeste, que estava sem roçagem na tarde de quarta-feira (21), enquanto que na Praça Joaquim Ramos Jubé, distante a 170 metros, na Rua 7, o serviço estava feito. A Praça Engenheiro Eurico Viana fica, praticamente, entre as duas citadas anteriormente, mas com uma quadra a mais de distância no sentido centro-norte. Na Praça Dona Irene Machado, no Setor Nova Suíça, a roçagem ocorreu entre terça (20) e quarta-feira (21), após cerca de três meses sem o serviço.