As matrículas de alunos na rede estadual começam nesta segunda-feira (10), informou a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc). As inscrições para novos alunos ocorrem desta segunda-feira, às 8h, até o dia 1º de dezembro. A confirmação de estudantes matriculados vão de 15 a 19 de dezembro.
A rede estadual de encino diponibilizam opção para escolas regulares e ensino em tempo integral. A primeira conta com turnos matutino, vespertino e noturno. E a segunda com aulas de jornada diária de 7 a 9 horas de aula.
Nas escolas regulares são oferecidos o ensino fundamental, de 6° ao 9° ano; o ensino médio, da 1ª a 3ª série; e a educação de jovens e adultos (EJA).