Marlon Brandon Coelho Couto Silva, 27, o MC Poze do Rodo, foi alvo nesta quarta-feira (15) de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais e movimentação de recursos em larga escala.\nConhecido por músicas que retratam o cotidiano das favelas do Rio de Janeiro, especialmente o Complexo do Rodo, que inspirou seu nome artístico, o cantor se tornou um dos nomes mais populares do funk e do trap no país, com agenda de shows frequente e cachês elevados.\nA trajetória, no entanto, é marcada por episódios recorrentes envolvendo a polícia. Poze já havia sido preso em 2019 e voltou a ser alvo de investigação em maio de 2025, quando teve a prisão temporária decretada sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, permaneceu detido por cinco dias e deixou o presídio após decisão judicial.