O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou as notas dos candidatos do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Cerca de 3,4 milhões de estudantes realizaram os dois dias de provas.
Com a divulgação, os participantes já podem conferir a pontuação obtida na redação e em cada uma das quatro áreas de conhecimento -linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.
Para ajudar os candidatos, a Folha preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja a seguir: