-Vídeo mecânico (1.3424222)\nO mecânico Amadeus José da Silva, de 61 anos, desapareceu na última quinta-feira (18) após sair da empresa onde trabalha, em Goiânia. De acordo com o boletim de ocorrência, ele deixou o local informando que realizaria o conserto de um caminhão nas proximidades. A Polícia Civil investiga o caso.\nNa empresa, viram-no trabalhando até as 10h; ele pegou algumas ferramentas e disse que ia arrumar um caminhão", cita o documento policial.\nO POPULAR tentou contato com a empresa neste sábado (20), mas as ligações não foram atendidas.\nCorpo de empresário desaparecido em Jataí é achado em lago de Anápolis\nCasal desaparecido é achado morto dentro de carro submerso em represa em MG\nA família de Amadeus registrou o caso na polícia na sexta-feira (19). A filha relatou que o pai mora com os dois filhos no Setor Vila Nova. No dia do desaparecimento, ele comprou um Sitpass com o cartão de débito e realizou uma compra de R$ 20 em um estabelecimento no Jardim Petrópolis. Um vídeo gravado dentro do elevador do prédio mostra o momento em que Amadeus saiu de casa. Nas imagens, é possível ver que ele usava uma camisa cor-de-rosa e boné preto (assista acima).