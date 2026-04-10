Animal está com as patas em carne viva e cego de um olho (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Polícia Civil prendeu, nas proximidades do 7ª Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, um mecânico suspeito de maus-tratos qualificado após ter colocado fogo em um cão da raça Chow-chow. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Sítios de Santa Luzia. O homem, que já tinha passagens criminais antigas, foi preso em flagrante.\nPor não ter o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a PC, o homem informou ter interpretado que o animal estaria atacando uma criança de 6 anos, que estava acompanhada da mãe e do irmão. Com o intuito de defender as vítimas, o autor teria jogado gasolina e incendiado o animal.\nMorte de cão comunitário causa protesto de moradores do Jardim Goiás