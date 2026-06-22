O mecânico Amadeus José da Silva, de 61 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto em uma carreta na BR-153, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o mecânico morreu trabalhando e a investigação acredita que a morte tenha sido por causas naturais. O mecânico, que também era caminhoneiro, foi encontrado no último sábado (20). Ele estava desaparecido desde o dia 18, após sair do trabalho. De acordo com o boletim de ocorrência, ele deixou a empresa que trabalha informando que realizaria o conserto de um caminhão nas proximidades.\nA ocorrência foi registrada como morte natural e notificada para a 19ª Delegacia de Polícia (DP). A PC solicitou as perícias e aguarda o laudo emitido pela Polícia Científica para saber a causa da morte e verificar se há indícios de crime ou se confirma a morte natural. Procurada, a Polícia Científica (PCI) não retornou até a última atualização desta reportagem.