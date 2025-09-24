-ENXURRADA JOAO VAZ MENINO (1.3316561)\nO mecânico Thiago Melo, que socorreu a criança de 7 anos que foi arrastada pela chuva nesta terça-feira (23), em Goiânia, disse ao POPULAR que pensou que ela havia caído no bueiro. Segundo Thiago, antes de salvar o menino, conseguiu resgatar a mulher e outro garoto, de 7, que também estavam sendo levados, mas só encontrou o último preso embaixo de um carro após 10 minutos por conta do volume de água. O estado de saúde da criança é estável, segundo o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), para onde ele foi levado.\nEu só pensei em tirar eles dali, daquela situação, e de os levar para um lugar seguro. O medo meu era deles entrarem para dentro do bueiro. Se eles entrassem dentro do bueiro, aí infelizmente era quase certeza deles irem a óbito”, contou o mecânico.