-VÍDEO: Médica de Goiânia viraliza após ataques à aparência: 'A sociedade está doente' (1.3431319)\nA médica goiana Monique Guilarducci Laureano, de 35 anos, acostumada a usar as redes sociais para falar sobre dor crônica e qualidade de vida, passou a receber milhares de comentários sobre a própria aparência após vídeos seus serem manipulados e compartilhados no TikTok. O episódio, que começou em abril e ganhou força em maio, transformou a especialista em alvo de ataques.\nEm entrevista ao POPULAR, Monique contou que os primeiros conteúdos foram publicados por perfis que alteraram seus vídeos para ridicularizar sua aparência. Em uma das montagens, foi colocado um filtro de barro sobre sua testa. A médica afirmou que não respondeu imediatamente às provocações e optou por acionar a equipe jurídica, que ingressou com ações contra os responsáveis.