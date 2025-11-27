-Médica agredida (1.3342695)\nA médica Ana Paula Martins denuncia que foi agredida por uma paciente durante um plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. Após o crime, a suspeita foi presa em flagrante. Em um vídeo nas redes sociais, onde aparece com o olho direito roxo, a profissional deu detalhes do caso (assista acima).\nVisivelmente emocionada, Ana Paula explica que a paciente em questão não atendeu ao chamado do painel eletrônico nem ao aviso verbal. Depois, a mulher foi até a enfermaria onde a médica preparava a internação de outra pessoa. Porém, ao ser orientada a voltar para a recepção, a suspeita ficou nervosa, bloqueou a porta e fez ameaças. O caso aconteceu na última terça-feira (25).\nOntem à noite, eu fui agredida no fim do plantão por uma paciente. Eu venho aqui mostrar a minha indignação. Ela [a agressora] me golpeou com duas cabeçadas no meu rosto. E eu não falo de dor física, mas eu falo mais de dor emocional. As pessoas acham que a gente forma e médico é uma maravilha. Mas só quem está na pele sabe, quem trabalha para o SUS. Está cada dia mais difícil", desabafou Ana Paula.