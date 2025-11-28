-Médica agredida (1.3342695)\nA médica Ana Paula Martins Ferreira diz que foi agredida com cabeçadas dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia. As agressões aconteceram após a paciente ter perdido a vez de ser atendida. Em um vídeo nas redes sociais, no qual aparece com o olho direito roxo, a profissional deu detalhes do caso (assista acima).\nEu chamei uma paciente no painel da unidade onde estava em Aparecida de Goiânia, várias vezes. Depois, fui pessoalmente até a recepção e a chamei verbalmente. A paciente também não compareceu ao consultório. Continuei dando andamento ao meu trabalho. Quando fui buscar uns documentos para realizar uma internação, a paciente apareceu me questionando se eu que a havia chamado para ser atendida e me golpeou com duas cabeçadas no meu rosto”, desabafou a médica.