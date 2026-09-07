-melhores_amiga_goiania.mp4 (1.3453107)\nUm vídeo publicado para encontrar uma amiga de infância rendeu à médica radiologista Isabela Machado, de 30 anos, mais que milhares de visualizações. Ao reencontrar virtualmente a professora de inglês Gabriela Arantes, ela descobriu que as duas, após anos vivendo em diferentes lugares, hoje são praticamente vizinhas: uma mora em Goiânia e a outra, em Nerópolis (veja o vídeo acima).\nAs amigas de infância perderam o contato por volta dos 7 anos. Décadas depois, enquanto organizava o casamento, Isabela viu fotos do noivo com os amigos de colégio e notou que já conhecia todo o grupo, mas não imaginava por onde andava a melhor amiga.\nEu estava organizando o meu casamento e queria montar um painel de viagem no tempo para relembrar a infância, tanto a minha quanto a do meu noivo. Vi fotos dele com as amigas de colégio que ele mantém até hoje. Fiquei triste por não ter essa mesma experiência com os meus amigos de infância, especificamente com a Gabi, que era de quem eu mais me lembrava", contou.