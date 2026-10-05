Mensagem enviada pela médica Marcella Segato de Sousa Melo (Arquivo pessoal/Alan Marques)\nUma médica é suspeita de orientar uma equipe do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), em Goiânia, a não dar alta a pacientes no final de semana de eleições porque, segundo ela, 'a maioria é petista'. A denúncia contra Marcella Segato de Sousa Melo, chefe da ginecologia e obstetrícia do HMMCC, foi protocolada no Ministério Público Federal (MPF) na sexta-feira (2).\nQuem estiver na enfermaria sábado e domingo, não dar alta para ninguém, a maioria é petista", escreveu a médica.\nEm nota, o HMMCC disse que as manifestações da médica ocorreram em grupo interno e privado de profissionais médicos e constituem manifestações de caráter pessoal de seus participantes, não representando, em nenhuma hipótese, posicionamento da administração do hospital ou da instituição responsável pela gestão da unidade (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).