-VIDEO_LANCHA_MEDICA (1.3459008)\nA médica Maize Oliveira, de 34 anos, que teve cerca de 50% do corpo queimado após a explosão de uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, passou pelo quarto procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (28). A informação foi divulgada pela irmã dela, Taize Proto, ao jornal O POPULAR.\nSegundo Taize, a cirurgia foi realizada para tratar as queimaduras e correu bem. Depois do procedimento, Maize retornou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).\nHoje ela passou pelo 4º procedimento cirúrgico, que correu bem, e já retornou para a UTI. Neste momento, ainda não é possível saber quantos outros procedimentos serão necessários, pois isso vai depender da evolução e da resposta do organismo dela ao tratamento”, informou a irmã.\nMédica de Rio Verde tem metade do corpo queimado após lancha explodir em lago