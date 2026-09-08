-melhores_amiga_goiania.mp4 (1.3453107)\nSem saber sequer o sobrenome da amiga de infância, a médica radiologista Isabela Machado, de 30 anos, passou mais de duas décadas sem notícias de Gabriela Arantes. As duas eram melhores amigas no jardim de infância, mas perderam o contato aos sete anos, quando Gabriela se mudou de Goiânia. "Eu não sabia absolutamente nada sobre ela, além de que ela era uma criança maravilhosa", disse Isabela (assista acima).\nMais de 20 anos depois, fotografias guardadas por Isabela ajudaram a contar a história da amizade nas redes sociais. O vídeo viralizou e chegou até Gabriela, que reconheceu a antiga amiga e retomou o contato. As duas ainda não se encontraram pessoalmente porque Isabela está viajando de férias.\nAo POPULAR, a médica contou que elas estão planejando se encontrar nos próximos dias. “Estamos organizando para fim dessa semana ou começo da próxima”, contou.