-Avião com primeira-dama de cidade de Goiás tem problema durante pouso e gera susto a passageiros (1.3320512)\nA médica Lana Bezerra, que estava em um avião que teve problemas ao pousar no Aeroporto de Guarulhos (SP), disse que pensou na família e mandou mensagem para mãe e o marido no momento de aflição. O susto aconteceu neste sábado (4), e deixou os passageiros preocupados. Na rede social, ela relatou os momentos de tensão (veja vídeo acima).\nO avião que estava com a médica e primeira-dama de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, retornava de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Ao POPULAR, Lana Bezerra contou que estava participando do MWC (evento de medicina estética), realizado entre quarta-feira (1º) a sexta-feira (3).\nLana Bezerra retornava do congresso MWC (evento de medicina estética), que aconteceu em Dubai de quarta-feira (1º) a sexta-feira (3). (Reprodução/ Instagram Lana Bezerra)