A médica Claudia Soares Alves, de 43 anos, foi presa suspeita de cometer um homicídio na cidade de Uberlândia (MG) para ficar com a filha da vítima, de acordo com a Polícia Civil. A profissional de saúde foi presa na manhã desta quarta-feira (5), em Itumbiara.\nEm 2020 ocorreu um homicídio covarde de uma farmacêutica em Uberlândia. A vítima chegava no seu local de trabalho por volta das 7h da manhã. As investigações, ao longo desse tempo, apontaram a senhora Claudia e outros dois indivíduos daqui de Itumbiara como sendo os autores do crime. A Claudia se envolveu à época com o ex-marido da vítima e ela pretendia, claramente, tirar o poder familiar da vítima e assumir a maternidade da criança (filha da vítima com o ex-marido)”, disse o delegado Eduardo Leal em entrevista à TV Anhanguera.\nNesta quarta-feira (5), foram cumpridos três mandados de prisão temporária, que podem ser prorrogados por mais 30 dias e convertidos em prisão preventiva. O POPULAR não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos até a última atualização desta matéria.