-melhores_amiga_goiania.mp4 (1.3453107)\n“É quase um milagre.” Foi assim que a médica radiologista Isabela Machado definiu o reencontro com Gabriela Arantes, amiga que não via desde a infância. As duas eram melhores amigas no jardim de infância, em Goiânia, mas perderam o contato aos sete anos. Mais de duas décadas depois, fotografias antigas e uma publicação nas redes sociais fizeram com que elas voltassem a se encontrar.\nA história começou quando Isabela separava fotografias antigas para preparar um painel com lembranças para o casamento. Ao rever as imagens da infância, encontrou fotos ao lado de Gabriela e decidiu tentar localizar a amiga.\nEu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Primeiro foi um álbum que eu vi e falei: talvez isso funcione! E, de repente, virou um vídeo que estava em todos os lugares”, conta Isabela, emocionada, no Encontro com Patrícia Poeta.