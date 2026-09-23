-VIDEO_LANCHA_MEDICA (1.3459008)\nA médica Maize Oliveira, de 34 anos, que teve 50% do corpo queimado após a lancha em que estava explodir no Lago Paranoá, em Brasília, passou pela segunda cirurgia para remoção de pele morta nesta quarta-feira (23) e passará por outra na próxima sexta-feira (25). Ao POPULAR, Taize Proto, irmã de Maize, disse que os próximos dias são muito importantes para a evolução da médica e que a família está confiante na recuperação dela.\nEla continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente, mas ainda sentindo dores muito intensas. Neste momento, além de todos os cuidados com as queimaduras, os tratamentos estão bastante focados também na parte pulmonar e nos rins. “Seguimos confiantes, um dia de cada vez, e muito gratos por todas as mensagens, pelo carinho e, principalmente, pelas orações”, informou Taize.