-Vídeo da médica desabafando (1.3357287)
A médica recém-formada Emily Assis desabafou nas redes sociais após atender 83 pacientes em um único plantão de fim de ano, no interior de Goiás. No vídeo, ela conta que prioriza o atendimento humanizado e de qualidade, apesar da alta demanda na unidade de saúde.
Única médica de plantão na cidade, Emily precisou se desdobrar entre as consultas de rotina, atendimentos na sala vermelha e enfermaria, além de emergências trazidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).