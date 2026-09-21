-decoração (1.3458579)\nUma médica se surpreendeu ao flagrar uma decoração de Natal instalada em Goiânia. Com direito a Papai Noel e caixas de presentes gigantes, o registro repercutiu nas redes sociais (assista acima). Isso porque ainda faltam mais de três meses para o dia 25 de dezembro o que, segundo Phamella Rocha, mostra o quanto o goiano é agoniado.\nEu não sei qual povo é o mais tranquilo do Brasil, mas o mais apressado e agoniado com certeza é o goiano", brincou Phamella na legenda do vídeo.\n-WEBSTORIES - Médica se surpreende com decoração de Natal instalada em Goiânia; vídeo (1.3458660)\nDecorações natalinas têm de túnel de luz a patinação no gelo em Goiás\nDecoração de Natal com custo de até R$ 6,2 milhões divide opiniões em Trindade\n-ENQUETE: Médica se surpreende com decoração de Natal instalada em Goiânia (1.3458624)