-VÍDEO: Médica canta para pacientes da hemodiálise (1.3428766)\nUma médica emocionou pacientes e internautas ao tocar viola durante uma sessão de hemodiálise na Policlínica de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. No vídeo, os pacientes acompanham a música cantando, enquanto profissionais de saúde também participam da apresentação. A iniciativa foi da médica nefrologista Ana Paula Ferreira, que decidiu levar o instrumento para a sala de hemodiálise como forma de tornar o ambiente mais leve durante o tratamento, que costuma durar cerca de quatro horas.\nO momento aconteceu no dia 19 de junho. Em entrevista ao Jornal O POPULAR, Ana Paula contou que a ideia surgiu depois que voltou a tocar um instrumento. Segundo ela, aos 15 anos fez aulas de violão por um ano, mas acabou deixando a música de lado por causa da rotina da faculdade, da residência médica e do trabalho. Neste ano, ela comprou uma viola e passou a aprender sozinha pela internet.