-VÍDEO: Médica anestesista (1.3449481)\nA frase “minta para o padre, mas não minta para o anestesista” viralizou nas redes sociais após a médica anestesiologista Letícia Carvalho compartilhar um caso ocorrido no centro cirúrgico. O alerta veio depois que uma paciente, segundo a médica, informou que estava em jejum antes de uma cirurgia, mas apresentou grande quantidade de conteúdo no estômago durante a indução da anestesia e precisou ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para recuperação.\nA médica é de Campinas, São Paulo. No vídeo, Letícia explica que a paciente tinha 42 anos e seria submetida a uma cirurgia para retirada da vesícula, chamada colecistectomia. Antes do procedimento, a paciente teria afirmado que estava em jejum desde as 20h do dia anterior e que, depois disso, não havia comido nem ingerido líquidos.