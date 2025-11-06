O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou o afastamento da secretária de saúde de Morrinhos após a Secretaria Estadual de Saúde (SES) ter identificado irregularidades na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal. De acordo com o MP, foi identificado o uso de medicamentos vencidos, a reutilização irregular de materiais descartáveis e outras práticas que violam normas sanitárias.\nA vistoria realizada pela SES, em setembro deste ano, identificou falhas críticas que comprometiam a segurança assistencial e a regularidade do funcionamento da UTI do Hospital Municipal de Morrinhos.\nGoiás diz que Tocantins invadiu área e vai ao STF\nForça-tarefa faz proteção de nascente de córrego no Parque Areião\nEstudo encomendado pela Comurg atesta estabilidade do aterro de Goiânia\nSegundo o MP, entre as irregularidades identificadas estão: medicamentos vencidos encontrados em estoque e carrinhos de emergência, com checklist interno que autorizava o uso de fármacos vencidos por até três meses após a validade; insumos críticos reutilizados, como cateteres, cânulas e sondas, reabertos e vedados com fita adesiva; ausência de telas de proteção nas janelas da UTI, permitindo entrada de insetos; e taxas de mortalidade acima do previsto, sem plano de ação corretivo.