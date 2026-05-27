SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) publicou o relatório do Sisu 2026 com as notas de corte finais e o número de inscritos por curso. Medicina segue como o curso mais disputado do país, enquanto graduações ligadas à tecnologia aparecem entre as maiores pontuações desta edição. Carreiras tradicionais, como direito e psicologia, também mantêm alta procura entre os candidatos.\nA maior nota de corte ficou com medicina da Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), em Baturité (CE), que atingiu 865,3 pontos na ampla concorrência. Na sequência aparecem inteligência artificial da UFG (Universidade Federal de Goiás), com 846,72 pontos na AC, e medicina da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), com 842,57. A escala vai até mil.\nJá entre os cursos com maior número de inscritos, medicina da UFMG lidera, com 17.010 candidatos para 160 vagas na ampla concorrência. Em seguida aparecem análise e desenvolvimento de sistemas do IFSP (12.944 inscritos), medicina da própria UFMG em modalidade de escola pública (10.697), medicina da UFRJ (10.480) e medicina da UFSCar (10.166).