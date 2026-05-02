-Vídeo - Médico canta e dança (1.3405038)\nO médico urologista Jáder Macêdo acalmou uma criança cantando um modão antes de uma cirurgia de apêndice. Em um vídeo, o profissional aparece em pé ao lado do paciente Rafael Henrique, de 8 anos, deitado na maca. Ao som de uma música do artista Guilherme Silva, o cirurgião canta e até dança. O caso aconteceu em Ceres, no centro goiano, e viralizou nas redes sociais (assista acima).\nAo POPULAR, Jáder revelou que tocar uma música para os pacientes antes das cirurgias é um costume dele. “Quando nós tocamos a musiquinha, ele [Rafael] começou a cantar e, como é uma música bem rítmica, nós começamos a dançar e a nossa assessora fez a filmagem. Ela publicou sem pretensão de que fosse viralizar. A gente nem imaginava que poderia virar esse sucesso todo”, explicou o médico.