O médico agredido por um advogado na frente dos filhos, em um prédio residencial de Goiânia, afirmou que as crianças ficaram traumatizadas com o episódio. Segundo os envolvidos, a agressão teria começado após uma confusão entre os filhos dos dois, horas antes, em uma quadra de esportes do edifício.\nMeus filhos estão com medo de descer para brincar. Ficaram apavorados com a cena toda”, relatou o médico, que preferiu não se identificar, ao repórter Rodrigo Melo, do O POPULAR.\nO caso ocorreu na segunda-feira (22), no Setor Marista. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o advogado, identificado como Rodolfo Ramos Caiado, se aproxima do médico, que estava sentado em uma espreguiçadeira, e aponta o dedo durante a discussão.\nAinda conforme as filmagens, as crianças que estavam na piscina saem correndo. Em seguida, Rodolfo passa a desferir socos contra a vítima, que tenta se defender (assista abaixo). O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal.