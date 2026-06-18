O médico Rubens Mendonça Júnior, de 33 anos, assinou um acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para ter arquivado o processo que apurava sua responsabilidade pela morte de duas pessoas em um acidente de trânsito no viaduto da Avenida T-63 com a Avenida 85, em abril de 2023, em troca de indenizar as famílias das vítimas, mais duas pessoas que ficaram feridas e mais uma instituição assistencial escolhida pelo órgão ministerial. O acordo de não persecução penal (ANPP), já homologado pela Justiça, prevê que ele terá de desembolsar um total de R$ 591 mil e confessar a responsabilidade pelo acidente para se livrar de um julgamento.\nO acidente chamou a atenção na época porque, além das duas mortes, foi constatado que o carro chegou a alcançar uma velocidade de 148 km/h no viaduto e se descolou do chão ao alcançar a parte mais alta da estrutura. Foi ao voltar para o asfalto que o veículo atingiu o motoboy Leandro Ferreira Pires, de 23 anos, e o garçom David Antunes Galvão, de 21. Na tramitação do processo, houve divergências sobre a tipificação do crime pelo qual Rubens responderia, se homicídio doloso segundo o Código Penal (CP) ou culposo conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Na primeira opção, ele poderia ir a júri. Na segunda, ele poderia ir a julgamento ou assinar o acordo.