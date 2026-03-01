-medico_pamonha_caldas (1.3380390)\nO médico goiano Italo Lacerda Costa calculou que vender pamonha rende mais que um plantão hospitalar. Ele utilizou o exemplo de uma pamonharia localizada em Pires do Rio, região sudeste do estado. O vídeo ultrapassou 1,6 milhão de visualizações nas redes sociais, onde acumula mais de 175 mil seguidores.\nNa gravação, feita de forma descontraída, o médico, que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Caldas Novas, no sul goiano, mostrou a pequena pamonharia, “um dos comércios mais humildade do mundo”, e relatou a conversa com a vendedora.\nAo lado da mãe dentro do carro, ele calcula que cada pamonha é comercializada por R$ 8. Ao chegar ao local, por volta das 17h20, a comerciante teria informado que produziu 230 unidades naquele dia e que restavam apenas 10 para vender.