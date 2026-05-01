O médico cirurgião Márcio Teixeira Campos comemorou por ter saído ileso de um acidente enquanto viajava com os três filhos e a esposa, após o carro em que estavam bater em um caminhão, na GO-070, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Apesar da força do impacto, que deixou toda a parte dianteira do veículo destruída, ninguém ficou ferido, segundo o cirurgião.\nO acidente aconteceu na noite de quinta-feira (30), quando o médico seguia de Goiânia para Ceres, onde trabalha há cerca de 10 anos, levando os filhos de 9, 12 e 14 anos para passar o feriado prolongado. A esposa dele, que havia saído do trabalho na capital, também estava no veículo no momento da colisão.\nEm relato à repórter do g1, Tatiane Barbosa, Márcio destacou a gravidade do acidente e agradeceu por todos terem escapado sem ferimentos sérios.