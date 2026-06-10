-Vídeo Médico (1.3420415)\nUm vídeo gravado em uma sala cirúrgica do Hospital Intervida, em Ceres, na região central de Goiás, ganhou as redes sociais na última semana. Nas imagens, o urologista e cirurgião geral Jáder Macêdo de Alencar aparece dançando para acalmar uma pequena paciente antes de uma cirurgia (confira vídeo acima).\nAo POPULAR, o médico informou que o estado de vulnerabilidade da criança serviu de motivação para a tentativa de tornar o ambiente mais leve. Com quase 30 anos de carreira, ele defende que a sensibilidade com a situação de cada paciente é o que ajuda a reduzir o medo das crianças e a ansiedade das famílias.\nEssa criança, de 3 anos, chegou muito traumatizada. Pela manhã, enquanto brincava com o cachorro da família, o animal estranhou e mordeu o rosto dela, causando várias feridas. Além do trauma da mordida, ela passou o dia inteiro em jejum aguardando a anestesia. Quando sentimos essa situação no centro cirúrgico, tentamos fazer algo que não é planejado; percebemos a necessidade daquela mãe e da criança. É algo que vem da gente, não é calculado”.