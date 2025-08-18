-MÉDICO_SAMU_18_08_2025 (1.3301220)\nO médico Ítalo Costa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), publicou um vídeo em suas redes sociais ensinando a maneira correta de remover um ferrão após picadas de abelhas. O conteúdo foi compartilhado após ele atender um grupo dos "Legendários", que foi atacado por abelhas durante um evento em Caldas Novas, na região sul de Goiás. No vídeo, Ítalo explica com bom humor, que puxar o ferrão com os dedos pode agravar a situação (assista acima).\nPrimeiro, abelha te picou, você vai vir aqui no ferrão, se você for pegar para puxar, você vai espremer a bolsinha de veneno que tem aqui. Pode fazer isso não", orienta.\nApós explicar que não se deve puxão o ferrão com os dedos, o médico recomenda o uso de objetos como cartão ou algo com borda reta para remover o ferrão com segurança.