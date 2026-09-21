Francisco Guilherme da Costa Silva tinha 24 anos e sofria de asma desde a infância; laudo apontou complicações em procedimento médico na UPA (Reprodução/TV Anhanguera)\nO Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou por homicídio culposo o médico responsável pelo atendimento a Francisco Guilherme da Costa Silva, de 24 anos. Ele morreu após sofrer graves lesões nos pulmões ao ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas, no sul do estado, em fevereiro de 2025.\nO jovem, que procurou a unidade durante uma crise asmática, esperou mais de 1h40 por socorro, depois de ser classificado como "urgência menor". Com a piora do quadro de saúde de Francisco, a mãe da vítima solicitou auxílio a um médico que passava pelo corredor da unidade.\nA reportagem não localizou a defesa do médico. De acordo com o MP, o jovem foi conduzido a uma sala vermelha da UPA. Francisco teve o quadro agravado depois de passar por um procedimento de intubação orotraqueal.